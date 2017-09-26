Каким будет авторынок в 2020 году

Фото: www.lesechos.fr
Представители альянса Renault-Nissan сообщили французскому изданию Les Echos, что по их предположениям объем продаж на автомобильном рынке России в 2020 году составит порядка 2 млн. новых автомобилей.
Эдуард Раскин

Российский рынок потихоньку начал восстанавливаться после катастрофического падения. Рекордные продажи были отмечены в 2012 году, они составили 2 935 111 автомобилей. Затем на протяжении четырех лет происходило непрерывное снижение объемов, пока в 2016 году не было достигнуто дно — 1 425 791 реализованных машин. То есть, рынок сократился более чем вполовину — на 51%. Рано или поздно негативные тенденции должны были смениться ростом, и это, по всей видимости, произошло в нынешнем году. Оптимистично настроен даже приунывший в последнее время Йорг Шрайбер, председатель комитета автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса:

— В августе восстановление российского рынка продолжалось высокими темпами. Суммарные продажи 8 месяцев текущего года приблизились к одному миллиону, что еще достаточно скромно в историческом сравнении. Но это факт, что восстановление происходит, — уверенным шагом и на протяжении 6 месяцев подряд, — это сейчас наиболее важно. В целом на рынке настроение однозначно приподнятое, такие же ожидания на остаток года.

Фото: www.carmagazine.co.uk

Приподнятое настроение демонстрируют и аналитики альянса Renault-Nissan. Они прогнозируют, что по итогам 2017 года объем продаж вырастет до 1 600 000 новых легковых машин, что по мнению многих аналитиков чересчур оптимистично, хотя в принципе и возможно. Что касается более долгосрочного прогноза, то планка в 1,6 млн. авто в 2020-м более реалистична, ибо выкарабкиваться из пропасти куда сложнее, чем в нее падать. Тех же четырех лет, которые понадобились рынку, чтобы ужаться вдвое, совершенно недостаточно для двукратного роста.

И здесь увеличение объема на четверть не выглядит сильным преувеличением. Тем более, эксперты альянса заслуживают доверия, поскольку на долю принадлежащих ему брендов LADA, Renault, Nissan, Datsun и Mitsubishi приходится львиная доля российского рынка — 35,76%.

Впрочем, не все отечественные и зарубежные аналитики согласны с тем, что начавшееся оживление рынка пришло всерьез и надолго. Скептически настроенная часть указывает на то, что в настоящее время основным фактором роста служит отложенный спрос.

При этом, в экономике страны никаких структурных изменений не произошло. Несмотря на подорожание нефти, зарплаты подавляющего большинства населения не увеличиваются — более того, за время кризиса они в реальном исчислении сократились примерно на четверть. Поэтому и чуда возрождения ждать не стоит.

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26 сентября 2017
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