Каким будет авторынок в 2020 году

Приподнятое настроение демонстрируют и аналитики альянса Renault-Nissan. Они прогнозируют, что по итогам 2017 года объем продаж вырастет до 1 600 000 новых легковых машин, что по мнению многих аналитиков чересчур оптимистично, хотя в принципе и возможно. Что касается более долгосрочного прогноза, то планка в 1,6 млн. авто в 2020-м более реалистична, ибо выкарабкиваться из пропасти куда сложнее, чем в нее падать. Тех же четырех лет, которые понадобились рынку, чтобы ужаться вдвое, совершенно недостаточно для двукратного роста.

И здесь увеличение объема на четверть не выглядит сильным преувеличением. Тем более, эксперты альянса заслуживают доверия, поскольку на долю принадлежащих ему брендов LADA, Renault, Nissan, Datsun и Mitsubishi приходится львиная доля российского рынка — 35,76%.

Впрочем, не все отечественные и зарубежные аналитики согласны с тем, что начавшееся оживление рынка пришло всерьез и надолго. Скептически настроенная часть указывает на то, что в настоящее время основным фактором роста служит отложенный спрос.

При этом, в экономике страны никаких структурных изменений не произошло. Несмотря на подорожание нефти, зарплаты подавляющего большинства населения не увеличиваются — более того, за время кризиса они в реальном исчислении сократились примерно на четверть. Поэтому и чуда возрождения ждать не стоит.