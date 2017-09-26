Каким будет авторынок в 2020 году

Российский рынок потихоньку начал восстанавливаться после катастрофического падения. Рекордные продажи были отмечены в 2012 году, они составили 2 935 111 автомобилей. Затем на протяжении четырех лет происходило непрерывное снижение объемов, пока в 2016 году не было достигнуто дно — 1 425 791 реализованных машин. То есть, рынок сократился более чем вполовину — на 51%. Рано или поздно негативные тенденции должны были смениться ростом, и это, по всей видимости, произошло в нынешнем году. Оптимистично настроен даже приунывший в последнее время Йорг Шрайбер, председатель комитета автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса:
— В августе восстановление российского рынка продолжалось высокими темпами. Суммарные продажи 8 месяцев текущего года приблизились к одному миллиону, что еще достаточно скромно в историческом сравнении. Но это факт, что восстановление происходит, — уверенным шагом и на протяжении 6 месяцев подряд, — это сейчас наиболее важно. В целом на рынке настроение однозначно приподнятое, такие же ожидания на остаток года.