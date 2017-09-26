Объявлены российские цены на гибридный Porsche Panamera Sport Turismo

Суммарная мощность силового агрегата составляет 680 л. с., крутящий момент — 850 Нм. Он разгоняет машину до сотни всего за 3,4 секунды и позволяет ей набрать максимальную скорость в 310 км/ч. Расход топлива заявлен производителем на уровне 3 л/100 км. Запас хода исключительно на электротяге — 49 км если не превышать 140 км/ч.

Автомобиль оснащен адаптивной системой полного привода, пневмоподвеской и восьмиступенчатой роботизированной коробкой передач с двумя сцеплениями. На зарядку литий-ионной батареи емкостью 14,1 кВтч требуется от 2,4 до 6 часов в зависимости от источника электроэнергии.

Прайс-лист на гибрид стартует от 12 244 000 рублей. В список стандартных опций входят керамические тормоза, система подавления кренов кузова, блокировка дифференциала задней оси, система регулировки жесткости амортизаторов, 21-дюймовые диски из легкого сплава, адаптивный круиз-контроль. Спойлер на крыше имеет трехступенчатую регулировку в зависимости от дорожной ситуации и выбранного режима движения и способен создать на задней оси до 50 кг дополнительной прижимной силы.