Сколько LADA на самом деле было продано в Европе

Фото: Россия 24
Несмотря на то, что автомобили под брендом LADA действительно продаются в европейских странах в количествах совсем не гомеопатических, преувеличивать экспансию отечественного производителя на Запад не стоит.
Эдуард Раскин

Как сообщает нам портал focus2move.com, за восемь месяцев этого года в странах Европы, включая Россию, было продано 48 378 автомобилей LADA Vesta, что позволило модели занять 76 место в общеевропейском рейтинге. Напомним, что год назад она пребывала лишь на 103 позиции, и таким образом ее прогресс составил 45,6%. В ТОП-100 попала также и Granta, причем эта машина оказалась на 64 строке с 59 424 проданными экземплярами. Повод для гордости? Несомненно.

Однако, радуясь достижениям отечественного автопрома, нужно иметь в виду, что на самом деле не все еще так сладко, как кажется на первый взгляд. Если сравнить с этими показателями объем только российских продаж, то выяснится, что они отличаются на самую малость — 47 780 и 58 604 штуки соответственно.

Фото: vaz.lv

Другими словами, непосредственно в странах Евросоюза и Восточной Европы по факту было продано ничтожное количество автомобилей марки. Это, кстати, подтверждается официальной статистикой Ассоциации европейских автопроизводителей. Согласно данным этой организации, в общей сложности счастливыми обладателями машин LADA стали всего 3351 европейцев, причем из них 1897 проживают в Восточной Европе. Три тысячи с лишним — тоже рост, причем на немалые 29,6%. Но трубить в трубы и бить в барабаны по этому поводу рановато.

Пока LADA остается исключительно локальным брендом, популярность которого ограничена Россией. В то время как ее соседи по рейтингу раcпределены по европейским странам более-менее равномерно. Скажем, занимающая 75 строку Mazda CX-5 разошлась тиражом 49 532 экземпляра, в том числе в России — только 11 307 штук.

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26 сентября 2017
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