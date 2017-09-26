Сколько LADA на самом деле было продано в Европе

Как сообщает нам портал focus2move.com, за восемь месяцев этого года в странах Европы, включая Россию, было продано 48 378 автомобилей LADA Vesta, что позволило модели занять 76 место в общеевропейском рейтинге. Напомним, что год назад она пребывала лишь на 103 позиции, и таким образом ее прогресс составил 45,6%. В ТОП-100 попала также и Granta, причем эта машина оказалась на 64 строке с 59 424 проданными экземплярами. Повод для гордости? Несомненно.

Однако, радуясь достижениям отечественного автопрома, нужно иметь в виду, что на самом деле не все еще так сладко, как кажется на первый взгляд. Если сравнить с этими показателями объем только российских продаж, то выяснится, что они отличаются на самую малость — 47 780 и 58 604 штуки соответственно.