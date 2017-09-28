Модели Jaguar и Land Rover получат другие названия

Британское издание Auto Express опубликовало фотографию модели F-Type с обозначением P380 AWD, где P (Petrol) указывает на бензиновый двигатель, 380 — на количество лошадиных сил, а AWD — на систему полного привода.

Таким образом, базовая модификация спорткара с двухлитровой «четверкой» мощностью 300 л. с. получит индекс P300. Дизельные Jaguar F-Pace удостоятся табличек с буквой D (Diesel) D163, D180, D240 и D300, а первый электромобиль I-Pace будет обозначаться E400, где E означает Electric, а 400 — мощность электрической силовой установки.

Как писал портал «АвтоВзгляд», раннее систему идентификации изменили марки Audi и Lexus.