Модели Jaguar и Land Rover получат другие названия

Фото Jaguar
В скором времени британский производитель подкорректирует названия своих моделей, добавив в индекс данные о мощности моторов автомобилей. Первым, кого коснется новая система идентификации станет Range Rover Velar, а потом изменятся названия всех машин 2018 модельного года.
Иван Флягин

Британское издание Auto Express опубликовало фотографию модели F-Type с обозначением P380 AWD, где P (Petrol) указывает на бензиновый двигатель, 380 — на количество лошадиных сил, а AWD — на систему полного привода.

Таким образом, базовая модификация спорткара с двухлитровой «четверкой» мощностью 300 л. с. получит индекс P300. Дизельные Jaguar F-Pace удостоятся табличек с буквой D (Diesel) D163, D180, D240 и D300, а первый электромобиль I-Pace будет обозначаться E400, где E означает Electric, а 400 — мощность электрической силовой установки.

Как писал портал «АвтоВзгляд», раннее систему идентификации изменили марки Audi и Lexus.

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28 сентября 2017
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