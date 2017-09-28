Объявлена дата начала продаж BMW 8-й серии

С постановкой на конвейер 8-й серии руководство компании ожидает, что завод выйдет в следующем году на рекордную производительность — до 369 000 автомобилей.

В автосалонах Европы и США 8-я серия купе появится в том же 2018 году, а кабриолет — в 2019-м. Автомобили станут прямыми конкурентами машин Mercedes-Benz S-класса в тех же кузовах. Начало выпуска 8-й серии приведет к тому, что BMW вновь сосредоточится на высокорентабельных элитных автомобилях, а не на более массовых компактных моделях, о чем еще в мае заявил генеральный директор компании Харальд Крюгер на ежегодном собрании акционеров.

Он также подтвердил, что новая электрическая модель iNEXT также будет собираться в Дингольфинге, но только начиная с 2021 года. На заводе планируется выпускаить компоненты и аккумуляторные батареи для электрического MINI, о котором уже писал портал «АвтоВзгляд».