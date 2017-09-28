Объявлена дата начала продаж BMW 8-й серии

Фото: BMW
Начиная с 2018 года баварский производитель собирается поставить на конвейер своего завода в баварском городе Дингольфинг свою абсолютно новую флагманскую модель 8-й серии. До этого на предприятии выпускались автомобили от 3-й до 7-й серий.
Эдуард Раскин

С постановкой на конвейер 8-й серии руководство компании ожидает, что завод выйдет в следующем году на рекордную производительность — до 369 000 автомобилей.

В автосалонах Европы и США 8-я серия купе появится в том же 2018 году, а кабриолет — в 2019-м. Автомобили станут прямыми конкурентами машин Mercedes-Benz S-класса в тех же кузовах. Начало выпуска 8-й серии приведет к тому, что BMW вновь сосредоточится на высокорентабельных элитных автомобилях, а не на более массовых компактных моделях, о чем еще в мае заявил генеральный директор компании Харальд Крюгер на ежегодном собрании акционеров.

Он также подтвердил, что новая электрическая модель iNEXT также будет собираться в Дингольфинге, но только начиная с 2021 года. На заводе планируется выпускаить компоненты и аккумуляторные батареи для электрического MINI, о котором уже писал портал «АвтоВзгляд».

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28 сентября 2017
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