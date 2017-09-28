Продажи Rolls-Royce Phantom VIII начнутся в России в начале 2018 года

Фото automobilemag.com
Официальная презентация нового Rolls-Royce Phantom VIII прошла в Москве в конце сентября. Изысканное музыкальное сопровождение, брызги шампанского и завораживающее шоу театра теней позволили гостям вечера погрузиться в атмосферу роскоши и воочию взглянуть на настоящее произведение искусства автомобильной отрасли.
Михаил Ростарчук

Новый Phantom построен на алюминиевом каркасе, разработанном инженерами Rolls-Royce. Главное и основополагающее преимущество его архитектуры — это легкость, повышенная жесткость, гибкие возможности изготовления длиннобазных модификаций и полная свобода дизайна кузова. Принципиально новый полностью алюминиевый каркас придает кузову впечатляющую жесткость, которая обеспечивает лучшие в своем классе эксплуатационные качества — и при этом он легче, чем у предыдущей модели. Так, новый Phantom стал на 30% жестче предшественника, что наилучшим образом сказывается на ходовых качествах и комфорте — машина считается самой тихой в мире.

– Новый Phantom — новая страница в истории бренда, — прокомментировал порталу «АвтоВзгляд» появление машины в России генеральный директор компании «Авилон» Андрей Павлович. — Он задает новый вектор развития в люксовой индустрии и открывает безграничные возможности по индивидуализации, позволяя тем самым воплотить самые невероятные желания наших клиентов. Мы уже принимаем заказы на новую легенду, и по их количеству очевидно, что этот автомобиль займет значимое место в выборе клиентов в 2018 году….

Роскошный автомобиль вооружен новым двигателем V12 объемом 6,75 л. с. с двойным турбонаддувом, который производитель называет беззвучным. Этот силовой агрегат обеспечивает еще большую мощность и производительность.

А передачи здесь переключаются с учетом данных спутниковой навигации (Satellite Aided Transmission — SAT). Так же из изюминок новинки можно отметить оригинальную систему управления задними колесами.

В целом же можно сказать, что эти и множество других технологий гарантируют легкое и комфортное вождение. Эксперты уже называют этот Phantom самым технологичным Rolls-Royce в истории марки.

И остается добавить, что цена автомобиля начинается с более чем нескромных 36 500 000 рублей.

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28 сентября 2017
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