Продажи Rolls-Royce Phantom VIII начнутся в России в начале 2018 года

Новый Phantom построен на алюминиевом каркасе, разработанном инженерами Rolls-Royce. Главное и основополагающее преимущество его архитектуры — это легкость, повышенная жесткость, гибкие возможности изготовления длиннобазных модификаций и полная свобода дизайна кузова. Принципиально новый полностью алюминиевый каркас придает кузову впечатляющую жесткость, которая обеспечивает лучшие в своем классе эксплуатационные качества — и при этом он легче, чем у предыдущей модели. Так, новый Phantom стал на 30% жестче предшественника, что наилучшим образом сказывается на ходовых качествах и комфорте — машина считается самой тихой в мире.

– Новый Phantom — новая страница в истории бренда, — прокомментировал порталу «АвтоВзгляд» появление машины в России генеральный директор компании «Авилон» Андрей Павлович. — Он задает новый вектор развития в люксовой индустрии и открывает безграничные возможности по индивидуализации, позволяя тем самым воплотить самые невероятные желания наших клиентов. Мы уже принимаем заказы на новую легенду, и по их количеству очевидно, что этот автомобиль займет значимое место в выборе клиентов в 2018 году….