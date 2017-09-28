Skoda Karoq стал 20-миллионным автомобилем, выпущенным маркой

Напомним, что Skoda является одним из старейших автопроизводителей в мире, ведь первый автомобиль марки, повторимся, увидел свет в начале прошлого века. И сегодня сборочные производства компании расположены не только в Чехии, но и в других странах мира. А ключевым моментом в ее развитии стало присоединение к Volkswagen Group в 1991 году. В этом же году бренд рассчитывает установить новые рекорды производства и продаж. Что вполне реально если учесть, что чехи предлагают своим клиентам семь модельных линеек и более 40 различных версий.

В прошлом году стартовала кампания по расширению модельного ряда в сегменте SUV, что послужило основным драйвером роста компании. Самой новой моделью, созданной в рамках кампании, стал Skoda Karoq, который сменил на боевом посту Yeti. Новый компактный кроссовер имеет в длину 4382 мм, в ширину — 1841 мм и в высоту — 1603 мм. Объем багажного отделения — от 521 л до 1630 л при сложенных задних сидениях. Под капотом автомобиля будет размещаться один из четырех — два бензиновых и два дизельных — двигателей.