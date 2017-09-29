BMW Group начала выдачу автомобилей клиентам «Независимости»

Как уже писал портал «АвтоВзгляд», «Независимость» перестала выполнять обязательства по выкупу автомобилей своих клиентов, что в свою очередь нарушило условия договора о статусе официального дилера BMW. По результатам проверки сложившейся ситуации BMW Group приняла решение о прекращении отношений с ГК «Независимость».

В настоящее время немецкий концерн продолжает сбор информации и проверку клиентских платежей. Передача автомобилей владельцам будет производиться по мере их подтверждения оплаты. В связи с этим компания напоминает всем, кто столкнулся с нарушением сроков передачи автомобиля, связаться со службой клиентской поддержки BMW.