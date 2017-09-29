BMW Group начала выдачу автомобилей клиентам «Независимости»

Фото: bimmerpost.com
BMW Group Россия уже передала клиентам не выполнившего свои обязательства дилерского центра «Независимость» 14 автомобилей после верификации их платежей. Все финансовые риски немецкий концерт решил полностью взять на себя. С 1 октября 2017 года немецкий концерн расторгает дилерский контракт с этой организацией.
Эдуард Раскин

Как уже писал портал «АвтоВзгляд», «Независимость» перестала выполнять обязательства по выкупу автомобилей своих клиентов, что в свою очередь нарушило условия договора о статусе официального дилера BMW. По результатам проверки сложившейся ситуации BMW Group приняла решение о прекращении отношений с ГК «Независимость».

В настоящее время немецкий концерн продолжает сбор информации и проверку клиентских платежей. Передача автомобилей владельцам будет производиться по мере их подтверждения оплаты. В связи с этим компания напоминает всем, кто столкнулся с нарушением сроков передачи автомобиля, связаться со службой клиентской поддержки BMW.

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29 сентября 2017
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