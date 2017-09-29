Четыре модели KIA получили в России новые версии

Автомобили семейства cee’d отличают светодиодная оптика, литые диски 16-го диаметра, тонированными задними стеклами, расширенным набором систем безопасности, включая функцию помощи при аварийном торможении и ассистент при старте на склоне. Кроме того, они щеголяют датчиками парковки, камерой заднего вида, раздельным климат-контролем и мультимедиа с поддержкой Android Auto и Apple CarPlay.

Субкомпактный кроссовер KIA Soul помимо шильдиков и табличек, указывающих на принадлежность авто к уникальной серии, порадует светодиодной оптикой, рейлингами, 16-дюймовым «литьем», круиз-контролем, камерой заднего вида, датчиками освещенности и парковки. Что касается претендующего на бизнес-класс седана Optima, то в его арсенале имеются ксенон, система кругового обзора, 18-дюймовые легкосплавные колесные диски, перекочевавшие сюда из GT Line-версии.

А вот популярный кроссовер KIA Sportage готов привлечь покупателя затемненными задними окнами, рейлингами на крыше, ксеноном и расширенным набором встроенного оборудования. В частности, функцией запуска мотора с кнопки, камерой заднего вида с динамическими линиями, 7-дюймовым многоцветным тачскрином мультимедиасистемы, умеющей распознавать мобильные устройства и поддерживать информацию о заторах в режиме реального времени.