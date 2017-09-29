Сколько иномарок в России и в каких регионах их больше всего

Пальму первенства по наличию иномарок делят между собой Калининградская область и Приморский край — в их автопарках доля отечественных авто составляет всего 5,5 и 6,4 процентов соответственно. Что вполне объяснимо близостью к границам стран Евросоюза и Японией. А третье место осталось за Сахалином и Хабаровским краем, где доля иномарок также превосходит 90%.

Что же касается Москвы и Санкт-Петербурга, то они с долей иномарок в своих автопарках в 80% занимают четвертое место. Всего же в РФ насчитывается 29 субъектов, доля иностранных легковых автомобилей в которых оказывается выше общероссийского уровня.

В большинстве же регионов данный показатель ниже, чем в среднем по стране. Причем наиболее характерно это для Северного Кавказа. Так, большинство регионов СКФО входят в ТОП-10 субъектов РФ с наименьшей долей иномарок в парке. В Дагестане, скажем, лишь каждый четвертый автомобиль иностранного производства. Местные ребята предпочитают LADA Vesta.

При этом, напомним, средний возраст российского автопарка довольно преклонен и составляет 12,5 лет, а каждая третья машина — старше 15 лет.