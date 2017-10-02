Honda Accord десятого поколения получила ценник

Фото: www.netcarshow.com
Компания Honda объявила цены на седан Accord нового, уже десятого поколения. Приобрести автомобиль, продажи которого стартуют в США 18 октября, можно, заплатив от 23 570 до 35 800 долларов.
Виктория Базылева

Honda Accord новой генерации приводят в движение 1,5- и 2-литровые моторы, генерирующие 192 и 252 л. с. соответственно. Первый из них агрегатируется — на выбор покупателя — с шестиступенчатой «механикой» или вариатором. А машины с более мощным двигателем безальтернативно оснащаются десятидиапазонным «автоматом».

Новинка порадует покупателя адаптивной подвеской, полностью цифровой приборной панелью, а также информационно-развекательной системой с 8-дюймовым тачпадом и модулем Wi-Fi. Кроме того, седан может похвастать проекционным дисплеем, беспроводной зарядкой для мобильных устройств и светодиодной оптикой. Стоит отметить и широкий список «безопасных» систем, в который, помимо прочего, входит система предотвращения столкновений, распознающая пешеходов.

Остается лишь добавить, что в России «Аккорд» не продается. Модельный ряд японской марки в настоящее время ограничен двумя кроссоверами: Pilot и CR-V.

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2 октября 2017
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