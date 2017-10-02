Mitsubishi увеличила срок заводской гарантии на внедорожник Pajero Sport

– Компания Mitsubishi Motors постоянно привлекает своих инженеров для усовершенствования технологий с учетом особенностей эксплуатации в разных странах. Благодаря полученным данным ООО «ММС Рус» было принято решение об изменении срока заводской гарантии, — говорится в пресс-релизе Mitsubishi.

Согласно новым правилам, гарантия распространяется на внедорожники Pajero Sport, реализованные официальными дилерами России, Казахстана и Белоруссии, в течение первых двух лет без ограничения пробега. В последующие же три года заводские дефекты устранят бесплатно лишь в том случае, если на одометре автомобиля будет не более 150 000 километров.

Остается добавить, что нововведения вступили в силу 1 октября нынешнего года. Напомним, стартовая цена машины на сегодняшний день без учета спецпредложений составляет 2 199 000 рублей.