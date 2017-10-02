Российский родстер «Крым» будет выпускаться в трех комплектациях

– Если мы увидим интерес потенциальных покупателей, и нам будут понятны ценовые рамки, то мы можем позволить себе делать очень легкий автомобиль и при этом использовать мощную силовую установку, — приводит слова профессора кафедры «поршневые двигатели» МГТУ им. Н. Э. Баумана Дмитрия Онищенко агентство Regnum.

Напомним, что в основу родстера «Крым» легла LADA Kalina — общая масса машины составит порядка 800—850 килограммов. Кроме того, как рассказал профессор, автомобиль конструктивно схож с Porsche Boxster и Lotus. Прочие технические подробности участники проекта пока не раскрывают.

Онищенко уверен, что родстер будет пользоваться высоким спросом у российских автомобилистов. Стоит учитывать и тот факт, что на машину, построенную на базе отечественной «Калины», без труда можно отыскать любые запчасти в случае необходимости — а это несомненный плюс.

Как портал «АвтоВзгляд» писал ранее, прототип модели «Крым» дебютирует не ранее, чем через два года. За это время разработчикам предстоит завершить работу над автомобилем, провести ряд тестовых испытаний и получить сертификат ОТТС.