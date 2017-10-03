Петербургский завод Hyundai увеличил объем производства машин на 12%

За последние два года компания «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» полностью обновила линейку выпускаемых автомобилей и дополнительно инвестировала в предприятие более 30 млн. долларов. Так, на сегодняшний день общая сумма вложенных средств уже превысила отметку в 1 млрд. долларов.

«Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус», расположенный в Сестрорецке (Санкт-Петербург), является одним из самых современных промышленных предприятий в России. В настоящее время на заводе трудится порядка 230 роботов, которые задействованы при сварке и окраске кузовов машин.

Остается лишь добавить, что модели Hyundai, производимые на заводе «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус», пользуются стабильно высоким спросом у российских автомобилистов. К примеру, седан Solaris уже около 6 лет входит в число самых продаваемых машин на отечественном рынке, а кроссовер Creta больше года удерживает звание самого популярного SUV в нашей стране.