Российские продажи Mitsubishi выросли на 65%

Всего же с начала нынешнего года официальные дилеры Mitsubishi реализовали 14 386 машин — на 12% больше, нежели в январе-сентябре 2016-го, когда было продано 12 839 автомобилей.

Бестселлером марки в нашей стране по-прежнему является кроссовер Mitsubishi Outlander, разошедшийся в первые девять месяцев текущего года тиражом в 11 293 экземпляров. Продажи этой модели выросли на 39% по сравнению с аналогичным периодом 2016-го.

Отметим также, что на второй строчке расположился внедорожник Pajero Sport. Обладателями японских «проходимцев» в январе-сентябре стали 1920 россиян.