В 2017 году россияне потратили на покупку новых машин 1,1 трлн. рублей

В январе-августе официальные дилеры Toyota реализовали, согласно данным Ассоциации европейского бизнеса, без малого 60 000 новых автомобилей и получили около 134 млрд. рублей, что на 2% меньше, чем в прошлом году.

На второй строчке расположилась компания KIA, выручившая 127 млрд. целковых (+40%), а на третьей — Hyundai (99 млрд. рублей, +20%). В лидерской пятерке также оказались немецкие автостроители Mercedes-Benz (96 млрд. рублей, −7%) и BMW (72 млрд. рублей, +13%).

При этом, как сообщает агентство «Автостат», на долю иномарок от общего объема дохода приходится порядка 90%. Оставшиеся 10% — это выручка отечественных автопроизводителей.