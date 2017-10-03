В 2017 году россияне потратили на покупку новых машин 1,1 трлн. рублей

Фото: bun.com.ua
За первые восемь месяцев нынешнего года наши соотечественники потратили на покупку новых легковых автомобилей 1,1 трлн. рублей — на 11% больше, нежели за аналогичный период 2016-го. Так, лидером российского авторынка по выручке стала японская Toyota.
Виктория Базылева

В январе-августе официальные дилеры Toyota реализовали, согласно данным Ассоциации европейского бизнеса, без малого 60 000 новых автомобилей и получили около 134 млрд. рублей, что на 2% меньше, чем в прошлом году.

На второй строчке расположилась компания KIA, выручившая 127 млрд. целковых (+40%), а на третьей — Hyundai (99 млрд. рублей, +20%). В лидерской пятерке также оказались немецкие автостроители Mercedes-Benz (96 млрд. рублей, −7%) и BMW (72 млрд. рублей, +13%).

При этом, как сообщает агентство «Автостат», на долю иномарок от общего объема дохода приходится порядка 90%. Оставшиеся 10% — это выручка отечественных автопроизводителей.

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3 октября 2017
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