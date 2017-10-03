В России начались продажи Bentley Mulsanne Extended Wheelbase

Ведь лимитированная серии Hallmark от придворного ателье марки отличается именно обилием золотых и серебряных элементов дизайна, среди которых эмблема крылатой литеры «В» и декоративная полоса в цвет эмблемы, проходящая по всей длине кузова.

В интерьере эти мотивы продолжаются в отделке отделений для хранения дорожной мелочевки, обитые изнутри кожей «металлик» серебряного или золотого цвета, и вставками из драгоценных металлов.

Кроме того, эта новинка российского отличается увеличенной колесной базой и 21-дюймовыми легкосплавными «катками».