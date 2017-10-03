В России начались продажи Bentley Mulsanne Extended Wheelbase

Bentley впервые в России представила Mulsanne EWB Hallmark — модель ограниченной серии из пятидесяти автомобилей, созданной ателье Mulliner. Правда, что хотели сказать рекламщики бренда, презентуя машину на одном из подмосковных вертодромов, не совсем понятно, ведь этот роскошный монструозного вида автомобиль совсем не похож на стрекозу. Легкости здесь — ни грамма. Зато тяжелых лрагметаллов — хоть отбавляй.
Михаил Ростарчук

Ведь лимитированная серии Hallmark от придворного ателье марки отличается именно обилием золотых и серебряных элементов дизайна, среди которых эмблема крылатой литеры «В» и декоративная полоса в цвет эмблемы, проходящая по всей длине кузова.

В интерьере эти мотивы продолжаются в отделке отделений для хранения дорожной мелочевки, обитые изнутри кожей «металлик» серебряного или золотого цвета, и вставками из драгоценных металлов.
Кроме того, эта новинка российского отличается увеличенной колесной базой и 21-дюймовыми легкосплавными «катками».

Что касается силового агрегата, то здесь все традиционно — под капотом расположился оборудован 6,75-литровым двигателем V8 объемом 6,75 л мощностью в 512 л. с. Силовой агрегат агрегатируется с 8-ступенчатой АКП.

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3 октября 2017
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