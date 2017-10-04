Электрический грузовик Tesla впервые замечен на тестах

По мнению журналистов Motor1, американцы испытывали новый грузовик на территории аэропорта Иньекерн, который расположен в 200 километрах от Лос-Анжелеса. Впрочем, официально эту информацию представители компании пока не подтверждают.

Напомним, что официальная премьера новинки, как портал «АвтоВзгляд» писал ранее, состоится 26 октября в Калифорнии. На сегодняшний день известно лишь то, что максимальная дальность хода грузовика без дополнительной подзарядки составит от 320 до 480 километров. Другие технические подробности пока не разглашаются. Руководитель компании Илон Макс не сообщает ни реальную грузоподъемность автомобиля ни время, которое требуется для «подпитки» аккумуляторов, ни его ориентировочную цену.