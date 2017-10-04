На заводах Nissan в Японии прошли обыски

Как сообщает ТАСС, Министерству государственных земель, инфраструктуры, транспорта и туризма Японии стало известно о том, что Nissan недобросовестно относится к предпродажной проверке машин на предмет безопасности. В связи с этим ведомство организовало обыски на двух предприятиях компании в префектурах Киото и Тотиги.

Мало того, что инспекции выполнялись с несоблюдением требований местного законодательства, так еще и сотрудники, ответственные за осмотры, не имели нужной квалификации. По предварительным данным, нарушения могли быть допущены и на четырех других заводах автостроителя.

Ранее компания Nissan объявила о проведении сервисной кампании, охватывающей около 1,2 млн. автомобилей, сошедших с конвейеров японских предприятий с 2014 года. Сообщается, что на выполнение работ в рамках этой отзывной акции — то есть на повторную проверку машин — производитель потратит в общей сложности 220 млн. долларов.