Nissan покажет в Токио «заряженные» Leaf NISMO и Serena NISMO

Концептуальный Nissan Leaf NISMO в первую очередь отличается своим спортивным внешним видом. Стоит отметить, что электромобиль может похвастать, помимо прочего, перенастроенной подвеской и спортивными шинами. Кроме того, японцы потрудились над аэродинамикой хетчбэка.

Минивэн Serena NISMO, как уверяет производитель, порадует водителя четкой работой системы рулевого управления, которой удалось добиться не в последнюю очередь благодаря спортивной ходовой. Автомобиль обзавелся новыми блоком управления двигателем и системой выпуска.

Что же до Skyline, то седан получил некоторые обновления по части экстерьера: к примеру, новые алюминиевые колеса. В салоне же машины «поселились» видоизмененное рулевое колесо, перелицованная рукоятка селектора КП и «свежие» материалы отделки передней панели.