Nissan покажет в Токио «заряженные» Leaf NISMO и Serena NISMO

Фото: Nissan
На Токийский автосалон, который пройдет с 28 октября по 5 ноября, компания Nissan привезет 13 автомобилей. Среди них «горячая» модификация электрокара Leaf нового поколения, минивэн Serena NISMO и обновленный Skyline.
Виктория Базылева

Концептуальный Nissan Leaf NISMO в первую очередь отличается своим спортивным внешним видом. Стоит отметить, что электромобиль может похвастать, помимо прочего, перенастроенной подвеской и спортивными шинами. Кроме того, японцы потрудились над аэродинамикой хетчбэка.

Минивэн Serena NISMO, как уверяет производитель, порадует водителя четкой работой системы рулевого управления, которой удалось добиться не в последнюю очередь благодаря спортивной ходовой. Автомобиль обзавелся новыми блоком управления двигателем и системой выпуска.

Что же до Skyline, то седан получил некоторые обновления по части экстерьера: к примеру, новые алюминиевые колеса. В салоне же машины «поселились» видоизмененное рулевое колесо, перелицованная рукоятка селектора КП и «свежие» материалы отделки передней панели.

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4 октября 2017
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