Опубликованы фотографии нового электрического спорткара Porsche

Судя по снимкам, опубликованным на портале Motor1, предсерийный автомобиль во многом схож с концептуальным Mission E, премьера которого состоялась в 2015 году на Франкфуртском моторшоу. Из кардинальных отличий можно отметить разве что традиционные задние двери, пришедшие на смену заднепетельным.

Никаких технических подробностей относительно нового «зеленого» спорткара Porsche пока нет. Напомним, что концепт приводился в движение двумя электромоторами, расположенными на каждой оси, — суммарная мощность установки составляла 600 л. с. С таким силовым агрегатом машина разгонялась до первой сотни за 3,5 секунды, а ее максимальная дальность хода без дополнительной подзарядки равнялась 500 километрам.