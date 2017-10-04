Российские продажи Hyundai выросли на 12%

Как сообщает пресс-служба Hyundai, бестселлером марки по-прежнему остается седан Solaris, разошедшийся в минувшем месяце тиражом в 6581 машину. На второй строчке расположился кроссовер Creta, привлекший внимание 5843 человек. На третьем месте оказался другой SUV — Santa Fe: обладателями этих автомобилей стали 1105 россиян. Замыкают же лидерскую пятерку самых популярных моделей Hyundai в России Tucson (1094 кроссоверов) и Elantra (775 машин).

Напомним, ранее портал «АвтоВзгляд» писал, что в минувшем месяце продуктовая линейка Hyundai пополнилась седаном Sonata. Официальные дилеры уже приступили к приему заказов на автомобиль, который продается в России в пяти комплектациях. Моторная гамма модели включает в себя два бензиновых мотора: двухлитровый 150-сильный двигатель и более мощным 2,4-литровый агрегат, развивающий 188 л. с. Коробка передач — безальтернативный шестидиапазонный «автомат». Остается лишь добавить, что стартовая цена новинки составляет 1 245 000 рублей.