FIAT Ducato бьет рекорды продаж в России

Впрочем, не плохо продается в россии и другая коммерческая техника FIAT. Так, продажи пикапа FIAT Fullback в третьем квартале 2017 года выросли на 268% до 103 единиц: эта модель берет потребителя более низкими ценами по сравнению с «близнецом» Mitsubishi L200 при более подходящих для бизнеса комплектациях. И, как сообщили порталу «АвтоВзгляд» представители коммерческого подразделения бренда FIAT Professional, в ближайших планах компаниии вывести Fullback минимум на третье место в сегменте по продажам в нашей стране.

В целом же за девять минувших месяцев общие породажи направления FIAT Professional в России увеличились на 42% до 596 автомобилей.