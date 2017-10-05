FIAT Ducato бьет рекорды продаж в России

При этом флагманом продаж итальянской марки остается фургон FIAT Ducato, реализация которого увеличиласьза тот же период выросли на 65%. Всего же с начала года «Дукато» разошелся в России тиражом в 491 автомобиль. Что, впрочем, понятно, если учесть высочайшее качество сборки машины: ее производят в Италии по суперсовременным и в чем-то даже уникальным технологиям (репортаж портала «АвтоВзгляд» с завода вы можете прочесть здесь). Думается, что с выводом на наш рынок полноприводной версии фургона его продажи выросли бы еще больше. Однако итальянцы придерживаются иного мнения, и в обозримой перспективе продавать FIAT Ducato 4х4 у нас не планируют. Зато до нового года, как уже писал портал «АвтоВзгляд», автомобиль может подорожать.
Оживление российских автопродаж сказалось и на сегменте легкого коммерческого транспорта. Так, только в сентябре продажи «рузовичков» от итальнской FIAT увеличились на 68% и составили 259 автомобилей.
Впрочем, не плохо продается в россии и другая коммерческая техника FIAT. Так, продажи пикапа FIAT Fullback в третьем квартале 2017 года выросли на 268% до 103 единиц: эта модель берет потребителя более низкими ценами по сравнению с «близнецом» Mitsubishi L200 при более подходящих для бизнеса комплектациях. И, как сообщили порталу «АвтоВзгляд» представители коммерческого подразделения бренда FIAT Professional, в ближайших планах компаниии вывести Fullback минимум на третье место в сегменте по продажам в нашей стране.
В целом же за девять минувших месяцев общие породажи направления FIAT Professional в России увеличились на 42% до 596 автомобилей.
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