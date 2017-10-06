Калужский завод ПСМА Рус выпустил 100 000-ый автомобиль Mitsubishi

Завод ПСМА Рус, 70% которого принадлежит группе PSA, а 30% — Mitsubishi, начал свою работу в апреле 2010 года. В 2012-м на предприятии наладили локальное производство машин японской марки — с тех пор с конвейера сошло 100 000 кроссоверов Outlander и внедорожников Pajero Sport.

В сентябре нынешнего года представители Mitsubishi объявили, что компания намерена возобновить локальную сборку модели Pajero Sport. В связи с этим на предприятии будет создано 440 дополнительных рабочих мест и введено две смены.

– 100 000 автомобилей локального производства — несомненно знаменательное событие для Mitsubishi Motors в России. Мы рады, что благодаря возобновлению производства в Калуге, наш флагман модельной линейки — Mitsubishi Pajero Sport — станет доступнее, — заявил Наоя Накамура, президент и главный исполнительный директор компании ММС Рус.