Калужский завод ПСМА Рус выпустил 100 000-ый автомобиль Mitsubishi

Фото: Mitsubishi
С конвейера завода ПСМА Рус, расположенного в Калуге, сошел 100 000-ый автомобиль Mitsubishi. В настоящее время предприятие выпускает кроссоверы Outlander, а также некоторые модели Peugeot и Citroёn.
Виктория Базылева

Завод ПСМА Рус, 70% которого принадлежит группе PSA, а 30% — Mitsubishi, начал свою работу в апреле 2010 года. В 2012-м на предприятии наладили локальное производство машин японской марки — с тех пор с конвейера сошло 100 000 кроссоверов Outlander и внедорожников Pajero Sport.

В сентябре нынешнего года представители Mitsubishi объявили, что компания намерена возобновить локальную сборку модели Pajero Sport. В связи с этим на предприятии будет создано 440 дополнительных рабочих мест и введено две смены.

– 100 000 автомобилей локального производства — несомненно знаменательное событие для Mitsubishi Motors в России. Мы рады, что благодаря возобновлению производства в Калуге, наш флагман модельной линейки — Mitsubishi Pajero Sport — станет доступнее, — заявил Наоя Накамура, президент и главный исполнительный директор компании ММС Рус.

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6 октября 2017
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