Мировой успех Skoda стал причиной конфликта внутри концерна Volkswagen

Как сообщает Reuters, в прошлом году норма прибыли Skoda составила 8,7% — среди всех компаний, которые принадлежат концерну Volkswagen, это лучший результат после Porsche. К слову сказать, показатель марки «Фольксваген» составил всего 1,8%.

По данным источников, знакомых с ситуацией, руководители и представители профсоюзов Volkswagen всерьез озабочены обострившейся конкуренцией между чешской и вольфсбургской марками. Они задумались о том, чтобы увеличить платежи, которые Skoda регулярно вносит за использование немецких технологий, а также перенести производство некоторых моделей чешского автостроителя в Германию.

Как стало известно нашим зарубежным коллегам, на недавней встрече руководителей исполнительный директор Volkswagen AG Герберт Дисс поручил ответственным лицам развести марки, что называется, по разным углам. Однако понимая всю сложность ситуации, он признал, что продуктовая линейка концерна насчитывает около сотни различных моделей, а потому некоторое соперничество неизбежно.