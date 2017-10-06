«Независимость» лишилась статуса официального дилера Volvo

– Мы продолжаем переговоры с руководством ГК «Независимость», чтобы добиться законного разрешения ситуации в виде передачи клиентам автомобилей или полного возврата денежных средств. Вместе с тем, с учетом репутационных и других потерь, которые несет Volvo Cars в связи со сложившейся ситуацией, мы не видим возможности для продолжения сотрудничества с компанией «Независимость», — сказал генеральный директор Volvo Car Russia Майкл Мальмстен.

Он также подчеркнул, что «Независимость» уже не может размещать заказы на новые машины и запчасти. Однако в представительстве шведской марки надеются, что дилер все же выполнит свои обязательства перед клиентами, которые внесли залог за автомобили.

Напомним, ранее портал «АвтоВзгляд» писал, что у «Независимости» также возникли проблемы с компанией BMW. 1 октября нынешнего года немецкий концерн расторг дилерский контракт с этой организацией.