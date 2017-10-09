Когда состоится премьера Mercedes-Benz A-Class четвертого поколения

По данным Auto Express, в настоящее время Mercedes-Benz проводит финальные дорожные испытания нового A-Class. В основу автомобиля легла модульная платформа MFA. По сравнению со своим предшественником хетчбэк станет крупнее, однако вес машины, напротив, уменьшится.

Под капотом новинки поселится новый 1,4-литровый бензиновый мотор, разработанный специалистами Mercedes-Benz совместно с инженерами компании Renault. «Заряженная» же модификация модели получит гибридную силовую установку суммарной мощностью более чем в 400 л. с.

Остается лишь добавить, что презентация Mercedes-Benz A-Class в кузове седан состоится чуть позже — вероятнее всего, ближе к концу 2018 года. Судя по ранее опубликованным шпионским фотографиям, внешний машины во многом схож с экстерьером Concept A, который дебютировал в апреле на Шанхайском моторшоу.