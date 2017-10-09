Lamborghini выпустит четырехдверный автомобиль

Фото: www.autocar.co.uk
Компания Lamborghini приступила к разработке совершенного новой модели. По предварительным данным, премьера новинки может состояться уже в 2021 году.
Виктория Базылева

Как сообщает издание Autocar со ссылкой на коммерческого директора Lamborghini Федерико Фоскини, в настоящее время проект четырехдверного автомобиля находится лишь на стадии согласования.

Предполагается, что автомобиль во многом будет схож с концептуальным Estoque, который дебютировал в 2008 году. Напомним, что тогда разработку серийной версии модели приостановили из-за экономического кризиса.

– Мы должны быть сдержанными. Даже наш кроссовер Urus пока что находится на стадии предварительного производства. Конечно, у нас в приоритете увеличение объемов продаж в ближайшие годы вдвое, однако над этим нам еще предстоит поработать, — говорит Федерико Фоскини.

Остается лишь добавить, что никаких технических подробностей относительно новой четырехдверки коммерческий директор Lamborghini раскрывать не стал.

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9 октября 2017
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