Российский автомобильный рынок вырос на 18%

Лидером отечественного рынка по-прежнему является АВТОВАЗ — дилеры LADA в сентябре реализовали 28 263 машины (+24%). На второй строчке расположилась KIA, в пользу которой сделали выбор 18 797 человек (+40%). Третьей финишировала компания Hyundai — автомобили этой корейской марки разошлись тиражом в 15 899 экземпляров (+12%).

Замыкают лидерскую пятерку, согласно данным Ассоциации европейского бизнеса (AEB), Renault и Volkswagen, продавшие 12 739 и 8057 машин соответственно. Кроме того, в ТОП-10 отметились Toyota (7599 автомобилей), Nissan (6650 машин), Skoda (5790 авто), GAZ (5100 транспортных средств) и Ford (4663 машины).

Отметим также, что наибольшее падение продаж зафиксировано у компаний Toyota (-10%), Lifan (-13%), Land Rover (-12%) и Porsche (-17%). В то время как KIA (+40%), Datsun (+69%), Mitsubishi (+65%) и Ravon (+445%), напротив, значительно улучшили свои показатели.

– Многие автопроизводители, а чуть позже и АЕБ, повысили свой прогноз на рост рынка по итогам года до 9—10%. Как и прежде, основными драйверами роста являются те бренды масс-сегмента, которые имеют наиболее значительную долю локализованного производства — LADA, KIA, Renault, Ford, Hyundai, — комментирует по просьбе портала «АвтоВзгляд» свежие статистические данные заместитель председателя правления ГК «АвтоСпецЦентр» Александр Зиновьев. — К тому же, рынок должен продолжить свое восстановление благодаря привлечению инвестиций для проведения такого глобального события, как Чемпионат мира по футболу. В нашем портфеле превосходят ожидания в этом году продажи премиальных брендов BMW и Infiniti, а также динамику выше рынка демонстрирует Datsun…