В Подмосковье построят автомобильный завод компании Hino

Фото: www.truckandbus.net.au
Японская компания Hino планирует построить завод по производству грузовых автомобилей в Подмосковье. Предполагается, что предприятие начнет свою работу в третьем квартале 2019 года.
Виктория Базылева

– Для нас большая честь, что вы приняли решение о производстве здесь, в Подмосковье. Это событие буквально следует за еще одним важным решением Mercedes о производстве машин также в Подмосковье. Мы готовы к сотрудничеству, открыты. Уверен, что завод, корпорацию ждет успех, и мы постараемся сделать все от нас зависящее, — обратился губернатор Московской области Андрей Воробьев к вице-президенту Hino Motors Ltd Сатору Мори.

Представитель Hino, в свою очередь, поблагодарил Воробьева за поддержку. Он рассказал, что лично осмотрел земельный участок, где появится предприятие, и остался очень доволен.

Как сообщает «Интерфакс», согласно плану, завод по крупноузловой сборке мало- и среднетоннажных грузовых автомобилей возведут в подмосковных Химках неподалеку от аэропорта Шереметьево. Начало строительства намечено на второй квартал следующего года, а первые автомобили встанут на конвейер нового предприятия летом-осенью 2019. По предварительным подсчетам, объем инвестиций составит порядка 17 млн. долларов.

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9 октября 2017
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