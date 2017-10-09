В Подмосковье построят автомобильный завод компании Hino

– Для нас большая честь, что вы приняли решение о производстве здесь, в Подмосковье. Это событие буквально следует за еще одним важным решением Mercedes о производстве машин также в Подмосковье. Мы готовы к сотрудничеству, открыты. Уверен, что завод, корпорацию ждет успех, и мы постараемся сделать все от нас зависящее, — обратился губернатор Московской области Андрей Воробьев к вице-президенту Hino Motors Ltd Сатору Мори.

Представитель Hino, в свою очередь, поблагодарил Воробьева за поддержку. Он рассказал, что лично осмотрел земельный участок, где появится предприятие, и остался очень доволен.

Как сообщает «Интерфакс», согласно плану, завод по крупноузловой сборке мало- и среднетоннажных грузовых автомобилей возведут в подмосковных Химках неподалеку от аэропорта Шереметьево. Начало строительства намечено на второй квартал следующего года, а первые автомобили встанут на конвейер нового предприятия летом-осенью 2019. По предварительным подсчетам, объем инвестиций составит порядка 17 млн. долларов.