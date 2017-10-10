Бешеный спрос: почему растут продажи автомобилей Volkswagen семейства Т6

Фото Volkswagen
Гримасы даже растущего российского авторынка таковы, что нынче в аутсайдерах оказались, за редким исключением, практически все премиальные марки. Зато в рост пошли бренды, несколько лет к ряду демонстрировавшие серьезное падение продаж. Не стало исключением и подразделение Volkswagen, торгующее коммерческой техникой.
Михаил Ростарчук

Так, в минувшем сентябре ему удалось реализовать 660 автомобилей, что на 22% больше, чем в сентябре прошлого года. А в целом за девять месяцев этого года продажи выросли на 19% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. При этом, что любопытно, в этом сентябре повышенным спросом пользовались модели семейства Т6 — Transporter, Caravelle, Multivan и California в различных модификациях. Любопытно потому, что цены на эти, без преувеличения, отличные машины, мягко говоря, кусаются. Тем не менее, немцам удалось реализовать их на 36% больше, чем в сентябре прошлого года. В абсолютных цифрах это 409 проданых транспортных средств.

Представительство марки объясняет этот феномен не только привлекательными спецпредложениями на модельную группу Т6, но и подчеркивает «универсальность модельной линейки, автомобили которой идеально подходят как для персонального, так и коммерческого использования. При этом, традиционно для марки, каждый клиент может подобрать для себя автомобиль, полностью соответствующий любым требованиям и запросам».

автопродажи, авторынок, купить машину, коммерческий транспорт
10 октября 2017
456
Подпишитесь на нашу страницу в Facebook, чтобы не пропустить лучшие материалы