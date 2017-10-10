Бешеный спрос: почему растут продажи автомобилей Volkswagen семейства Т6

Так, в минувшем сентябре ему удалось реализовать 660 автомобилей, что на 22% больше, чем в сентябре прошлого года. А в целом за девять месяцев этого года продажи выросли на 19% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. При этом, что любопытно, в этом сентябре повышенным спросом пользовались модели семейства Т6 — Transporter, Caravelle, Multivan и California в различных модификациях. Любопытно потому, что цены на эти, без преувеличения, отличные машины, мягко говоря, кусаются. Тем не менее, немцам удалось реализовать их на 36% больше, чем в сентябре прошлого года. В абсолютных цифрах это 409 проданых транспортных средств.

Представительство марки объясняет этот феномен не только привлекательными спецпредложениями на модельную группу Т6, но и подчеркивает «универсальность модельной линейки, автомобили которой идеально подходят как для персонального, так и коммерческого использования. При этом, традиционно для марки, каждый клиент может подобрать для себя автомобиль, полностью соответствующий любым требованиям и запросам».