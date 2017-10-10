Денег нет: почему россияне стали активнее покупать новые машины

Фото carmagazine.co.uk
Продажи автомобилей в России растут с каждым месяцем, нам не показалось. Только покупать машины снова люди стали вовсе не от хорошей жизни. Высокопарные мнения экспертов о том, что подъем рынка вызван высокими ценами на нефть и стабильным курсом рубля, как обычно, всего лишь болтология. Что происходит с авторынком на самом деле, разбирался портал «АвтоВзгляд».
Светлана Алеева

Так называемым экспертам, будь они аналитики, финансисты и даже председатель комитета автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса, который ежемесячно выпускает подробные результаты продаж по всем маркам на российском рынке, верить вообще нет смысла. Их прогнозы основываются как будто на тех же предположениях, которые мы, простые автовладельцы, обсуждаем на кухне. Свои же предсказания АЕБ пересматривал за последние годы несколько раз, подстраиваясь под меняющийся рынок, а не предсказывая тенденции заранее. Теперь он переписал прежнее пессимистичное предсказание: рост за 2017 год должен составит 10,8% по сравнению с 2016, вдвое больше, чем «специалисты» обещали раньше.

– Сентябрь доказал, что является еще одним месяцем на пути восстановления российского рынка. На рынке царит настроение, что позитивный тренд продолжится и в предстоящие месяцы, — уверенно заявил глава опростоволосившегося комитета автопроизводителей Йорг Шрайбер.

Фото bbc.com

Действительно, продажи новых машин в сентябре выросли на 17,9% и составили 148 371 автомобиль. Но российский авторынок снова пополз вверх не из-за того, что у людей снова стало побольше денег и поменьше тревог. Нет — банально назрела необходимость менять машину: из-за возраста, из-за обновления модельного ряда, из-за расширения семьи и прочих обстоятельств, накопившихся за несколько кризисных лет. Если в сытые времена люди меняли машину раз в три-четыре года, то теперь многие дотянули до 5—7 лет — именно столько прошло с тех пор, как многие покупали последний автомобиль, до кризиса. И сокрушительный провал в продажах новых машин, который переживал российский авторынок последние четыре года, теперь неизбежно сменяется ростом.

Растут, как водится, продажи недорогих машин. В списке самых покупаемых традиционно бюджетные модели местного производства, и среди марок лидерство держат все те же бренды — LADA, KIA, Hyundai, Renault, Volkswagen, Toyota, Nissan, Skoda и Ford, в основном именно за счет недорогих автомобилей локальной сборки.

Поднялись показатели практически всех неудачников последних лет — теперь в плюсе и Peugeot, и Honda, и Chevrolet, и Mitsubishi, и Citroёn: им удается продавтьвместо 200—300 машин за месяц аж 400—800 (у «Митсубиши» даже вышло больше 2300 штук). А вот Porsche, который в начале кризиса бил рекорды и открывал новые шоурумы, сейчас в минусе, как и многие другие люксовые бренды.

Фото money.usnews.com

Не спрашивая экспертов предположим, что спрос в ближайшие месяцы будет расти. АВТОВАЗ прибавит газу за счет выхода новых универсалов Vesta SW и Vesta SW Cross, которые быстро нагонят популярный XRAY. Народ продолжит активно скупать хит KIA Rio, который недавно серьезно обновился. После обновления хорошо берут Volkswagen Tiguan — продажи выросли в два раза.

Отметим, что на днях группа Renault устами старшего вице-президента и операционного директора региона «Евразия» Дени Ле Вота прогнозирует, что до конца года продажи новых машин в России превысят к 2022 году 2,5 миллиона штук. Притом совокупная доля LADA и Renault составит 30%.

автопродажи, авторынок, кризис, автозаводы, бюджетные авто, купить машину
10 октября 2017
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