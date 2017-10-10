Денег нет: почему россияне стали активнее покупать новые машины

Так называемым экспертам, будь они аналитики, финансисты и даже председатель комитета автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса, который ежемесячно выпускает подробные результаты продаж по всем маркам на российском рынке, верить вообще нет смысла. Их прогнозы основываются как будто на тех же предположениях, которые мы, простые автовладельцы, обсуждаем на кухне. Свои же предсказания АЕБ пересматривал за последние годы несколько раз, подстраиваясь под меняющийся рынок, а не предсказывая тенденции заранее. Теперь он переписал прежнее пессимистичное предсказание: рост за 2017 год должен составит 10,8% по сравнению с 2016, вдвое больше, чем «специалисты» обещали раньше.
– Сентябрь доказал, что является еще одним месяцем на пути восстановления российского рынка. На рынке царит настроение, что позитивный тренд продолжится и в предстоящие месяцы, — уверенно заявил глава опростоволосившегося комитета автопроизводителей Йорг Шрайбер.