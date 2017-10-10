Денег нет: почему россияне стали активнее покупать новые машины

Действительно, продажи новых машин в сентябре выросли на 17,9% и составили 148 371 автомобиль. Но российский авторынок снова пополз вверх не из-за того, что у людей снова стало побольше денег и поменьше тревог. Нет — банально назрела необходимость менять машину: из-за возраста, из-за обновления модельного ряда, из-за расширения семьи и прочих обстоятельств, накопившихся за несколько кризисных лет. Если в сытые времена люди меняли машину раз в три-четыре года, то теперь многие дотянули до 5—7 лет — именно столько прошло с тех пор, как многие покупали последний автомобиль, до кризиса. И сокрушительный провал в продажах новых машин, который переживал российский авторынок последние четыре года, теперь неизбежно сменяется ростом.

Растут, как водится, продажи недорогих машин. В списке самых покупаемых традиционно бюджетные модели местного производства, и среди марок лидерство держат все те же бренды — LADA, KIA, Hyundai, Renault, Volkswagen, Toyota, Nissan, Skoda и Ford, в основном именно за счет недорогих автомобилей локальной сборки.

Поднялись показатели практически всех неудачников последних лет — теперь в плюсе и Peugeot, и Honda, и Chevrolet, и Mitsubishi, и Citroёn: им удается продавтьвместо 200—300 машин за месяц аж 400—800 (у «Митсубиши» даже вышло больше 2300 штук). А вот Porsche, который в начале кризиса бил рекорды и открывал новые шоурумы, сейчас в минусе, как и многие другие люксовые бренды.