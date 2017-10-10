«Яндекс» займется перепродажей подержанных машин

На сегодняшний день никаких подробностей о проекте, в том числе сроков запуска, представители «Яндекса» не раскрывают. Как сообщают «Известия», компания будет предъявлять несколько требований к выкупаемым машинам. Среди них — не более двух собственников по ПТС, отсутствие серьезного ремонта, исправность, а также юридическая чистота транспортного средства.

– На пилотной стадии проекта был продан 21 автомобиль. Пока своего шоу-рума у них (у «Яндекса» — прим.ред.) нет. Когда речь будет идти о тысячах штук, «Яндекс» станет заключать договоры на размещение автомобилей с партнерскими станциями. Там потенциальный покупатель сможет осмотреть авто, — говорит директор издательского дома «Автомобильное время» Марина Белоглядова.