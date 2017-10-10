Когда начнутся российские продажи нового KIA Stinger

В нашей стране KIA Stinger будет продаваться в трех комплектациях и с двумя вариантами бензиновых двигателей. Моторная гамма модели включает в себя двухлитровый турбомотор мощностью 247 л. с. и пиковым крутящим моментом в 353 Нм, а также 3,3-литровый битурбированный агрегат, генерирующий 370 сил и 510 Нм момента.

Коробка передач — восьмиступенчатый «автомат» с режимом ручного переключения, в том числе при помощи подрулевых «лепестков». К слову сказать, «Стингер» в топовой модификации разгоняется до первой сотни всего за 4,9 секунды.

Напомним, что мировая премьера корейского лифтбэка состоялась в январе нынешнего года на автосалоне в Детройте. В основу новинки легла концептуальная модель GT Concept, дебютировавшая в 2011 году.

Более подробную информацию о технических характеристиках, комплектациях и ценах машины, ориентированной на российский рынок, производитель предоставит ближе к старту продаж.