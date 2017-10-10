LADA 4x4 вошла в ТОП-10 самых продаваемых кроссоверов в России

Кондово-посконная LADA 4x4 продолжает цепляться за жизнь, оставаясь в десятке самых продаваемых полноприводных машин в России. Она оказалась на 7-ом месте по продажам в «рейтинге кроссоверов» — с 2497 реализованными единицами. На первом же месте по популярности оказалась Huyndai Creta.

За прошедший сентябрь этих кроссоверов было продано 5843 штуки. На втором месте, со значительным отрывом идет Renault Duster (4145 проданных авто), а на третьем — Renault Kaptur (2678 проданных). Чуть меньше — 2509 экземпляров — было продано в сентябре Chevrolet Niva. Особую идиотичность этому «рейтингу кроссоверов», вышедшему из под пера особо одаренного сотрудника агентства «Автостат», придает, то, что в него каким-то ветром занесло и полноценный рамный внедорожник УАЗ «Патриот».