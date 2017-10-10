LADA Largus оснастили новым 1,6-литровым двигателем

Фото: LADA
Автомобили семейства LADA Largus обзавелись новым более мощным 16-клапанным 1,6-литровым мотором. Примечательно, что прайсы на машины не изменились: универсал по-прежнему продается по цене от 620 400 рублей, фургон — от 594 800, а модификация Cross — от 674 900.
Виктория Базылева

16-клапанный 1,6-литровый мотор производства LADA генерирует 106 л. с., что на 4 силы больше, нежели предыдущий двигатель. Кроме того, LADA Largus стал более экономичным в эксплуатации в связи с возможностью использования более доступного топлива Аи-92. Стоит отметить, что пару новому агрегату составляет модернизированная механическая коробка передач Renault, разработанная специально для нового двигателя.

Напомним, что 16-клапанный мотор LADA устанавливается в том числе на модели XRAY и Vesta. Особенность этого двигателя — регулируемый объем модуля впуска, что обеспечивает достаточную тягу во всем диапазоне оборотов, а также снижение расхода топлива и уровня шума.

АВТОВАЗ, Тольятти, автопродажи, авторынок, дилеры, производители, производство, ДВС, автозаводы
10 октября 2017
525

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook, чтобы не пропустить лучшие материалы