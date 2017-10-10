LADA Largus оснастили новым 1,6-литровым двигателем

16-клапанный 1,6-литровый мотор производства LADA генерирует 106 л. с., что на 4 силы больше, нежели предыдущий двигатель. Кроме того, LADA Largus стал более экономичным в эксплуатации в связи с возможностью использования более доступного топлива Аи-92. Стоит отметить, что пару новому агрегату составляет модернизированная механическая коробка передач Renault, разработанная специально для нового двигателя.

Напомним, что 16-клапанный мотор LADA устанавливается в том числе на модели XRAY и Vesta. Особенность этого двигателя — регулируемый объем модуля впуска, что обеспечивает достаточную тягу во всем диапазоне оборотов, а также снижение расхода топлива и уровня шума.