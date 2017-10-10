На автосалоне в Токио дебютируют предвестники Mazda3 и Mazda6 нового поколения

Как сообщает пресс-служба Mazda, оба автомобиля оснащены совершенно новыми моторами семейства SKYACTIV-X. Ключевая особенность этих агрегатов заключается в том, что это первые в мире массовые бензиновые двигатели внутреннего сгорания с воспламенением от сжатия. Японцам удалось значительно улучшить динамические характеристики машин и в то же время снизить расход топлива.

Что же до экстерьера, то новинки выполнены в соответствии с дизайнерской концепцией KODO, которая впервые была представлена на кроссовере CX-5 в 2012 году. Автомобили призваны дать представление о том, какими станут Mazda3 и Mazda6 следующей генерации.

Напомним, ранее портал «АвтоВзгляд» писал, что по предварительным данным, премьера новой Mazda3 состоится в 2019-ом. А годом позже японцы презентуют и сменившую поколение Mazda6.