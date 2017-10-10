Новый внедорожник Toyota Fortuner получил российский ценник

Поначалу Toyota Fortuner будет продаваться в России в единственной модификации с 2,8-литровым турбодизелем мощностью 177 л. с. и шестиступенчатым «автоматом». В следующем же году, появится еще одна версия модели — с 2,7-литровым 163-сильным бензиновым мотором.

Toyota предлагает покупателям внедорожник Fortuner в двух комплектациях: «Элеганс» и «Престиж». Уже в базе автомобиль может похвастать светодиодными фарами, климат-контролем, семью подушками безопасности, информационно-развлекательной системой Toyota Touch 2 с семидюймовым дисплеем, камерой заднего вида и «зимним пакетом». Ценник на машину в этой версии стартует с отметки в 2 599 000 рублей.

Fortuner в топовой комплектации «Престиж» наделен, помимо прочего, обитыми кожей сиденьями, системой бесключевого доступа, электроприводом двери багажного отделения и водительского кресла. Однако за такой автомобиль дилеры попросят уже не менее 2 827 000 рублей.