Почему падают продажи премиальных автомобилей, особенно Audi

Фото: www.caranddriver.com
Несмотря на то, что российский автомобильный рынок последние месяцы демонстрирует рост, далеко не все бренды находятся на подъеме. И, пожалуй, хуже всех себя чувствуют премиальные марки, привыкшие гордиться своей независимостью от сиюминутных экономических тенденций.
Вадим Устинов

Впрочем, они с полным на то основанием могут продолжать гордиться собой и дальше: по сути, «премиум» и сейчас не очень себе изменил. Если раньше рынок падал, а престижный сегмент вопреки всему рос, то ныне знаки поменялись — рынок ни с того ни с сего принялся расти, а продажи премиальных автомобилей назло ему практически застыли на месте. Странно? Да, но таковы факты.

Ради разнообразия и для целостности картины на этот раз, пожалуй, изменим себе. Так сказать, наступим на горло собственным принципам и посчитаем «премиумом» помимо привычной немецкой тройки еще и японскую тройку, которая на российском рынке скукожилась до двойки из-за дезертирства Acura. Ну, а раз пошла такая пьянка, то добавим до кучи Volvo — ведь который год она пытается пролезть в «высший свет» хоть тушкой, хоть чучелом. Нам это нетрудно, а людям — радость.

Итак, чем же отметилась сия пестрая германо-японо-шведско-китайская компания по факту подведения сентябрьских итогов продаж? За восемь месяцев рынок в целом вырос на 10,6% по сравнению с тем же периодом прошлого года. При этом Mercedes-Benz потерял 4% покупателей, Lexus — 3%, Audi — 22%.

Фото: www.automobilemag.com

Катастрофического отставания ингольштадтской марки мы особо не пугаемся. Слава богу, глава российского представительства Любомир Найман все доходчиво разъяснил в интервью «Коммерсанту»:

— Наша цель — не количество реализованных автомобилей, а рентабельность бизнеса и здоровая дилерская сеть. Если говорить об объемах продаж, то здесь есть факторы, которые мы учитывали при планировании,— например, более позднее появление моделей нового поколения в ряде важных сегментов. В некоторых сегментах, где активно работают наши конкуренты, мы отсутствуем в принципе.

Какие конкретно сегменты имел в виду г-н Найман, не очень понятно, ибо на наш непросвещенный взгляд ингольштадтская компания не представлена только в маргинальных классах профессиональных внедорожников и вэнов. Ну да ладно — главное, что все под контролем.

Остальные три бренда продемонстрировали рост. BMW подтянулся на 6%, Volvo — на 24%, Infiniti — на 16%. Красивые показатели у двух последних марок, правда? Только на общую картину они особо не влияют, поскольку их совокупные продажи составляют примерно треть от объема реализации штутгартских автомобилей или сильно меньше половины — от баварских.

Фото: www.caranddriver.com

В целом, удельная доля премиальных авто по итогам восьми месяцев сократилась на 12%. Если в 2016-м они занимали 8,8% рынка, то в нынешнем году — только 7,5%. Совместными усилиями вышеуказанная шестерка реализовала на 2,7% легковых машин меньше, чем в январе-сентябре 2016-го. Напомним — весь рынок поднялся на 10%.

Если говорить отдельно только о сентябрьских результатах, то продажи рассматриваемых брендов в этом месяце все-таки увеличились — на 4%. Это как-то совсем не серьезно на фоне общерыночных 17,9%. Ну а удельная доля сжалась на те же 12%, что и по итогам восьми месяцев. Вот такая занимательная арифметика.

Естественно, мы ни в коем разе не предрекаем немедленное разорение большой немецкой тройке, американским клонам японского автопрома и примкнувшей к ним Volvo. Мы лишь констатируем существующие тренды. В конце концов, запас прочности у этих компаний весьма нехилый — вспомним о «рентабельности бизнеса», так кстати упомянутой г-ном Найманом. Им совершенно ни к чему впадать в панику и спешно устраивать акции, распродажи, раздачи скидок налево-направо. Все образуется само собой, без девальвирования безумно вздутых прайсов, ибо целевая аудитория никуда не денется, и обреченно явится за своими автомобилями — не в этом месяце, так в следующем.

автопродажи, авторынок, производители, кризис, производство, премиальный сегмент, премиум-сегмент
10 октября 2017
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