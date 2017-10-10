Почему падают продажи премиальных автомобилей, особенно Audi

Впрочем, они с полным на то основанием могут продолжать гордиться собой и дальше: по сути, «премиум» и сейчас не очень себе изменил. Если раньше рынок падал, а престижный сегмент вопреки всему рос, то ныне знаки поменялись — рынок ни с того ни с сего принялся расти, а продажи премиальных автомобилей назло ему практически застыли на месте. Странно? Да, но таковы факты.

Ради разнообразия и для целостности картины на этот раз, пожалуй, изменим себе. Так сказать, наступим на горло собственным принципам и посчитаем «премиумом» помимо привычной немецкой тройки еще и японскую тройку, которая на российском рынке скукожилась до двойки из-за дезертирства Acura. Ну, а раз пошла такая пьянка, то добавим до кучи Volvo — ведь который год она пытается пролезть в «высший свет» хоть тушкой, хоть чучелом. Нам это нетрудно, а людям — радость.

Итак, чем же отметилась сия пестрая германо-японо-шведско-китайская компания по факту подведения сентябрьских итогов продаж? За восемь месяцев рынок в целом вырос на 10,6% по сравнению с тем же периодом прошлого года. При этом Mercedes-Benz потерял 4% покупателей, Lexus — 3%, Audi — 22%.