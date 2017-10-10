Рассекречен экстерьер седана Volkswagen Polo нового поколения

Фото: carplace.uol.com.br
В социальной сети Instagram появилось тизерное изображение нового Volkswagen Virtus, более известного нам как Polo седан. Продажи новинки в Южной Америке начнутся уже в январе 2018 года, когда же автомобиль доберется до России — пока неизвестно.
Виктория Базылева

Тизер Volkswagen Virtus нового поколения опубликовал в своем профиле журналист Фернандо Калмон. По его словам, это изображение предоставил глава бразильского офиса Volkswagen.

Как портал «АвтоВзгляд» уже писал ранее, экстерьер седан выдержан в стиле одноименного хетчбэка — в частности, мы видим ту же переднюю оптику. Однако автомобиль обзавелся перелицованными фонарями и видоизмененным передним бампером.

По предварительным данным Polo, который в ряде стран продается под названием Virtus, оснастят 1,6-литровым атмосферником мощностью 120 л. с. Кроме того, в линейке двигателей появится и трехцилиндровый литровый турбомотор в 128 сил. Коробки передач — пятиступенчатая «механика» и шестидиапазонный «автомат».

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10 октября 2017
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