Рассекречен экстерьер седана Volkswagen Polo нового поколения

Тизер Volkswagen Virtus нового поколения опубликовал в своем профиле журналист Фернандо Калмон. По его словам, это изображение предоставил глава бразильского офиса Volkswagen.

Как портал «АвтоВзгляд» уже писал ранее, экстерьер седан выдержан в стиле одноименного хетчбэка — в частности, мы видим ту же переднюю оптику. Однако автомобиль обзавелся перелицованными фонарями и видоизмененным передним бампером.

По предварительным данным Polo, который в ряде стран продается под названием Virtus, оснастят 1,6-литровым атмосферником мощностью 120 л. с. Кроме того, в линейке двигателей появится и трехцилиндровый литровый турбомотор в 128 сил. Коробки передач — пятиступенчатая «механика» и шестидиапазонный «автомат».