Toyota призналась, что использовала бракованный металл при производстве машин

Фото: edition.cnn.com
Представители японской компании Kobe Steel, специализирующейся на производстве металла, объявили о том, что их продукция не соответствует спецификации. А ведь изделия этого бренда используются автостроителями Toyota, Mitsubishi, Mazda и Subaru.
Виктория Базылева

Как сообщает агентство Kyodo со ссылкой на представителей компании Kobe Steel, не менее 4% медных и алюминиевых продуктов, выпущенных в период с сентября 2016 года по август 2017-го, не соответствуют заявленной спецификации. А именно — их прочность гораздо ниже, чем заявлено в документах.

Между тем, Kobe Steel является поставщиком металлов для таких крупных автомобильных компаний, как Toyota, Mitsubishi, Mazda и Subaru. В связи с этим министерство транспорта Японии проводит проверку деталей Kobe Steel, которые использовались при производстве машин.

Представители компании Toyota, в свою очередь, заявили, что считают произошедшее «серьезной проблемой». Как и другие клиенты Kobe Steel, тойотовцы намерены провести собственное расследование и выяснить, где именно «поселились» потенциально бракованные материалы.

автопродажи, авторынок, производители, производство, автозаводы
10 октября 2017
460

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook, чтобы не пропустить лучшие материалы