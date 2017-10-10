Toyota призналась, что использовала бракованный металл при производстве машин

Как сообщает агентство Kyodo со ссылкой на представителей компании Kobe Steel, не менее 4% медных и алюминиевых продуктов, выпущенных в период с сентября 2016 года по август 2017-го, не соответствуют заявленной спецификации. А именно — их прочность гораздо ниже, чем заявлено в документах.

Между тем, Kobe Steel является поставщиком металлов для таких крупных автомобильных компаний, как Toyota, Mitsubishi, Mazda и Subaru. В связи с этим министерство транспорта Японии проводит проверку деталей Kobe Steel, которые использовались при производстве машин.

Представители компании Toyota, в свою очередь, заявили, что считают произошедшее «серьезной проблемой». Как и другие клиенты Kobe Steel, тойотовцы намерены провести собственное расследование и выяснить, где именно «поселились» потенциально бракованные материалы.