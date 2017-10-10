В Штутгарте состоялась премьера спорткупе Porsche Cayman e-volution

Любопытно, что компания Porsche полностью так и не раскрыла технические характеристики электрического Cayman e-volution. Известно лишь, что машина ускоряется до первой сотни за 3,3 секунды, а ее максимальная дальность хода равняется 200 километрам.

Впрочем, представители штутгартской компании подчеркнули, что этот прототип в серийное производство не пойдет. Однако, по их словам, в настоящее время производитель трудится над совершенно новым четырехдверным электромобилем.

Напомним, ранее портал «АвтоВзгляд» писал, что электрический спорткар Porsche впервые был замечен во время тестовых испытаний. По предварительным данным, новинка появится в продаже в 2019 году, а ее стартовая цена составит как минимум 90 000 евро.