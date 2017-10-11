BMW Z4 третьего поколения получит 340- и 390-сильные двигатели

Как сообщает BMW Blog, родстер Z4 в модификации M40i получит турбированный V6, генерирующий 340 сил. Вместе с тем баварцы выпустят еще одну версию машины с тем же двигателем, развивающим 390 «лошадей».

По предварительным данным, M40i будет продаваться в Западной Европе и Соединенных Штатах. А родстер с более мощным мотором выйдет на авторынки стран, где требования к уровню выбросов вредных веществ в атмосферу менее жесткие.

Кроме того, сообщается, что под капотом базовой версии Z4 «поселится» двухлитровый четырехцилиндровый агрегат с отдачей в 251 л. с. и 350 Нм крутящего момента. Что же до «заряженной» М-модификации, то ее появление маловероятно.

Напомним, ранее портал «АвтоВзгляд» писал, что концептуальный BMW Z4, который был призван дать представление о том, каким будет родстер третьего поколения, дебютировал в августе на Конкурсе элегантности в Пеббл Бич. Серийную же версию модели баварцы покажут в следующем году.