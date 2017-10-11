Компания Jaguar Land Rover представила обновленный Range Rover

Переживший рестайлинг Range Rover получил гибридную силовую установку суммарной мощностью в 400 л. с. Как утверждает производитель, расход топлива новинки в смешанном цикле составляет порядка 2,9 л/100 км. На разгон до сотни ей требуется 6,8 секунд, а ее пиковая скорость достигает отметки в 230 км/ч. Впрочем, в Россию эта модификация не приедет.

Зато в нашей стране будут продавать Range Rover SV Autobiography Dynamic. Инженеры «разозлили» пятилитровый V6, который приводит в движение внедорожник до 565 л. с. Таким образом, автомобиль в этой версии является самым мощным в истории модели.

Как сообщает пресс-служба Jaguar Land Rover, российские дилеры приступят к приему предварительных заказов на обновленный Range Rover 20 октября. В шоу-румы же первые машины поступят не раньше, чем в феврале следующего года.

Остается лишь добавить, что стартовая цена автомобиля в базовой комплектации HSE составляет 6 604 000 рублей, в то время как за топовую SV Autobiography Dynamic в автосалоне попросят не меньше 11 204 000 целковых.