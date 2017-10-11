Компания Jaguar Land Rover представила обновленный Range Rover

Фото: Jaguar Land Rover
Компания Jaguar Land Rover презентовала свой обновленный внедорожник Range Rover. Российские дилеры начнут принимать заявки на переживший рестайлинг автомобиль 20 октября, а первые «живые» машины доберутся до автосалонов в феврале.
Виктория Базылева

На первый взгляд, экстерьер внедорожника не претерпел никаких изменений — настолько они незначительны. Тем не менее, если присмотреться, можно обнаружить, что обновленный Range Rover обзавелся новыми светодиодными фарами, перелицованной радиаторной решеткой, посвежевшими бамперами и плоскими патрубками выхлопных труб.

Что же до интерьера, то британцы видоизменили центральную консоль, разместили под тачпадом мультимедийной системы второй экран и установили новые кресла с электрорегулировкой в 24 направлениях.

Фото: www.netcarshow.com

Переживший рестайлинг Range Rover получил гибридную силовую установку суммарной мощностью в 400 л. с. Как утверждает производитель, расход топлива новинки в смешанном цикле составляет порядка 2,9 л/100 км. На разгон до сотни ей требуется 6,8 секунд, а ее пиковая скорость достигает отметки в 230 км/ч. Впрочем, в Россию эта модификация не приедет.

Зато в нашей стране будут продавать Range Rover SV Autobiography Dynamic. Инженеры «разозлили» пятилитровый V6, который приводит в движение внедорожник до 565 л. с. Таким образом, автомобиль в этой версии является самым мощным в истории модели.

Как сообщает пресс-служба Jaguar Land Rover, российские дилеры приступят к приему предварительных заказов на обновленный Range Rover 20 октября. В шоу-румы же первые машины поступят не раньше, чем в феврале следующего года.

Остается лишь добавить, что стартовая цена автомобиля в базовой комплектации HSE составляет 6 604 000 рублей, в то время как за топовую SV Autobiography Dynamic в автосалоне попросят не меньше 11 204 000 целковых.

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11 октября 2017
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