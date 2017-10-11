Нет дыма без огня: почему горят тольяттинские LADA Kalina

Фото: АвтоВзгляд
Оказывается, сгореть заживо можно не только в пресловутых внедорожниках UAZ Patriot, о случаях возгорания которых портал «АвтоВзгляд» уже неоднократно рассказывал. Ненадежностью узлов, повлекших мгновенное возгорание автомобиля, отличилась и вазовская LADA Kalina.
Вячеслав Василенко

Да, тольяттинские легковушки горят не хуже ульяновских «проходимцев», причем еще на гарантийном сроке эксплуатации. Так, счастливый обладатель «Калины», которую он по всем правилам заводской гарантии обслуживал у официального дилера, столкнулся с возгоранием моторного отсека. В результате пожара у машины повредились капот, лобовое стекло, водительское кресло, а также сильно пострадала обивка салона. Слава Богу, что в этот момент в автомобиле никого не было.

Судя по проведенной экспертизе, причиной возникновения очага возгорания стали «источники зажигания, образование которых связано с аварийными явлениями при эксплуатации действующего электрооборудования автомобиля». Недолго думая, владелец «ягодки» через суд потребовал от производителя выплатить ему 527 900 рублей за некачественный товар, компенсировать 31 550 рублей судебных издержек и 100 000 в качестве возмещения морального вреда.

Еще бы, ведь в иной ситуации мог пострадать и сам водитель, не говоря уже о пассажирах, в том числе и детей. В итоге 9 октября 2017 года — спустя пять месяцев после обращения — Нижегородский суд взыскал с автогиганта 609 400 рублей и обязал расторгнуть договор купли-продажи, тем самым частично удовлетворив иск пострадавшего.

Фото: АвтоВзгляд

АВТОВАЗ в процессе судебного разбирательства в принципе согласился с требованиями истца (любопытно, что мешало заводу сделать это в досудебном порядке?), признав тем самым, что с электрооборудованием LADA Kalina имеются проблемы, и лишь попросил Фемиду уменьшить притязания оппонента в части возмещения морального ущерба.

Но значит ли это согласие, что теперь тольяттинцы инициируют крупномасштабный отзыв «Калин» по «вновь открывшимся обстоятельствам»? Ведь в марте этого года волжане уже отзывали без малого 107 000 «пожароопасных» экземпляров модели, укомплектованных механической коробкой передач, из-за вероятности перетирания топливной трубки тросом сцепления, что могло привести к утечке горючего и как следствие — к возгоранию. Аналогичная проблема, а вместе с тем и сервисная акция коснулась «родственных» LADA Granta и Granta Sport.

Иначе говоря, очередной отзыв свидетельствовал бы о том, что тольяттинцы не оставляют такие вещи без внимания, и хотя и не сразу, но все же проводят все необходимые меры по устранению неполадок.

На просьбу портала «АвтоВзгляд» официально прокомментировать эту ситуацию, пресс-служба АВТОВАЗа попросила дополнительное время для уточнения деталей.

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11 октября 2017
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