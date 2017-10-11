Нет дыма без огня: почему горят тольяттинские LADA Kalina

Да, тольяттинские легковушки горят не хуже ульяновских «проходимцев», причем еще на гарантийном сроке эксплуатации. Так, счастливый обладатель «Калины», которую он по всем правилам заводской гарантии обслуживал у официального дилера, столкнулся с возгоранием моторного отсека. В результате пожара у машины повредились капот, лобовое стекло, водительское кресло, а также сильно пострадала обивка салона. Слава Богу, что в этот момент в автомобиле никого не было.

Судя по проведенной экспертизе, причиной возникновения очага возгорания стали «источники зажигания, образование которых связано с аварийными явлениями при эксплуатации действующего электрооборудования автомобиля». Недолго думая, владелец «ягодки» через суд потребовал от производителя выплатить ему 527 900 рублей за некачественный товар, компенсировать 31 550 рублей судебных издержек и 100 000 в качестве возмещения морального вреда.

Еще бы, ведь в иной ситуации мог пострадать и сам водитель, не говоря уже о пассажирах, в том числе и детей. В итоге 9 октября 2017 года — спустя пять месяцев после обращения — Нижегородский суд взыскал с автогиганта 609 400 рублей и обязал расторгнуть договор купли-продажи, тем самым частично удовлетворив иск пострадавшего.