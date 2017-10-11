В Крыму запретили продажи автомобилей Volkswagen

Как сообщают «Известия», уведомления, подписанные главой «Фольксваген Груп Рус» Маркусом Озеговичем, были разосланы всем официальным дилерам Volkswagen в Крыму. В письме говорится о том, что автосалоны не могут продавать коммерческий транспорт, вмещающий более десяти пассажиров, и автомобили специального назначения: к примеру, мобильные мастерские или радиологические лаборатории.

Впрочем, по словам представителей «Фольксваген Груп Рус», «ничего нового в этом сообщении нет» — санкции в отношении России действуют с 2014 года, и подобные рассылки с напоминаниями происходят регулярно. Однако в двух крымских дилерских центрах утверждают, что послание с таким содержанием они получили впервые.

Напомним, что с 2014 года в Крыму запрещена продажа некоторых коммерческих моделей Volkswagen как напрямую, так и через посредников. Нарушение санкционного режима чревато серьезными последствиями, в том числе прекращением поставок автомобилей на территорию России вообще.