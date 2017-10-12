Доигрались: налог на электромобили составит более полумиллиона

Для владельцев самых дорогих Tesla Model X начиная с 2018 года налог составит более 70 000 шведских крон, что в переводе по курсу составляет примерно полмиллиона рублей. Те, кто приобрел более дешевые Model S, отделаются несколькими сотнями евро. Хозяева «народной» Model 3 совсем не пострадают, поскольку за нее налог взиматься не будет. Честно-благородно, в духе скандинавского социализма.

А что? В некоторые месяцы количество регистраций новых электрокаров и гибридных автомобилей в этой стране доходит до трети от общего числа, и ожидается, что дальше их будет еще больше. При этом не самая дешевая из существующих моделей — Tesla Model X — оказалась в минувшем августе пятой по популярности среди всех продаваемых в стране машин. Для сравнения — в среднем по впадающей в маразм старушке Европе за семь месяцев нынешнего года продано 135 100 новых плагин-электромобилей, что составляет примерно 1,6% от общего объема рынка легковушек.

Невольно возникает ощущение, что Норвегия бежит не только впереди паровоза, но и впереди планеты всей, а ее правительство напрочь отморозило себе пусть и не самый нужный, но все-таки желательный для управления государством орган.