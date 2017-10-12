Доигрались: налог на электромобили составит более полумиллиона

Фото: inhabitat.com
Как сообщает норвежское издание VG, в бюджете на 2018 год правительство предусмотрело отдельной статьей доходы от налога на электромобили. Вероятно, руководство страны впало в эйфорию от своих успехов в деле лоббирования «зеленого» транспорта.
Эдуард Раскин

Для владельцев самых дорогих Tesla Model X начиная с 2018 года налог составит более 70 000 шведских крон, что в переводе по курсу составляет примерно полмиллиона рублей. Те, кто приобрел более дешевые Model S, отделаются несколькими сотнями евро. Хозяева «народной» Model 3 совсем не пострадают, поскольку за нее налог взиматься не будет. Честно-благородно, в духе скандинавского социализма.

А что? В некоторые месяцы количество регистраций новых электрокаров и гибридных автомобилей в этой стране доходит до трети от общего числа, и ожидается, что дальше их будет еще больше. При этом не самая дешевая из существующих моделей — Tesla Model X — оказалась в минувшем августе пятой по популярности среди всех продаваемых в стране машин. Для сравнения — в среднем по впадающей в маразм старушке Европе за семь месяцев нынешнего года продано 135 100 новых плагин-электромобилей, что составляет примерно 1,6% от общего объема рынка легковушек.

Невольно возникает ощущение, что Норвегия бежит не только впереди паровоза, но и впереди планеты всей, а ее правительство напрочь отморозило себе пусть и не самый нужный, но все-таки желательный для управления государством орган.

Ведь по всем правилам ведения военных действий нужно сначала разгромить врага, принудить его к сдаче, а потом уже устраивать победный пир. Другими словами, прежде следовало бы задавить производителей ДВС налогами, штрафами, претензиями и требованиями о выплате компенсаций, одновременно раздавая вырученные за счет этого неприкрытого бандитизма деньги в виде льгот изготовителям и покупателям электрокаров. И только потом радостно облагать данью наивных приобретателей «экологичного транспорта будущего», чтобы им жизнь медом не казалась, а социальная справедливость торжествовала: со смертью дойной коромы, которой сейчас являются автомобили с традиционными моторами, неоткуда будет брать деньги на стимулирование неконкурентоспособных электромобилей.

Ребята явно заигрались. Им бы оглянуться вокруг. Да, есть такое массовое поветрие, каждый месяц из правительственной резиденции той или иной индустриально развитой страны раздается вдруг громкое заявление о грядущем полном запрете двигателей внутреннего сгорания. Но надо иметь в виду — подписавшим сдуру Парижское соглашение по климату деваться особо некуда, их просто-напросто вынуждают двигаться в этом направлении. Ибо сказал «а», говори «б». И то они, более-менее трезво оценивая ситуацию, устанавливают весьма отдаленные сроки. Нидерланды обещают полностью избавиться от ДВС к 2035 год, Франция — к 2040-му, Британия — к 2050-му. Как мы понимаем, тогда уже или ишак сдохнет, или электроистерика прекратится.

автопродажи, авторынок, производители, транспортный налог, гибриды, гибридные авто, электромобили
12 октября 2017
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