Компания Geely выпустит 70 новых моделей

За девять месяцев китайцам удалось пристроить на нашем рынке всего 1 693 машины, что на 55% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Между тем, представители российского офиса Geely намерены кардинально увеличить свои продажи в России — не в последнюю очередь благодаря целой россыпи новинок.

По заверениям производителя, к 2020 году у нас в стране будет реализовано не менее 80 000 автомобилей. Верится в это, конечно, с трудом, но столь громкое заявление компания подкрепляет намерением выпустить сразу аж 30 новых моделей во всех сегментах. Для этого, в частности, она планирует инвестировать в научно-исследовательские программы порядка 100 000 000 долларов США.

Кроме того, амбициозные китайцы рассчитывают представить около 40 гибридных и электрических новинок, которые, впрочем, вряд ли заинтересуют наших соотечественников.