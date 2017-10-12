На автосалоне в Токио покажут резиновый автомобиль

Кузов Flesby II изготовлен из специальной резины, которая под воздействием электрических импульсов изменяет свою форму. По словам представителей Toyoda Gosei, подобное техническое решение позволит снизить риск получения серьезных травм пешеходами и водителями в случае аварии. В компании предполагают, что эта технология получит широкое распространение уже к 2030 году.

Другие подробности о концептуальном Flesby II пока не раскрываются. На сегодняшний день известно лишь то, что автомобиль оснащен системой полуавтономного управления.

Toyoda Gosei презентует свою уникальную модель на грядущем автосалоне в Токио, который будет принимать посетителей с 25 октября по 5 ноября.