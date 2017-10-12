В Нидерландах запретят продажу бензиновых и дизельных автомобилей

Фото: commons.wikimedia.org
Нидерланды, следуя примеру других стран, приняли решение отказаться от автомобилей с бензиновыми и дизельным моторами. Так, запрет на продажу машин с традиционными двигателями будет введен в стране к 2030 году.
Виктория Базылева

Как сообщает издание AutoGids, поначалу власти Нидерландов планировали запретить бензиновые и дизельные автомобили к 2025 году, как и Норвегия. Однако проанализировав нынешнюю рыночную ситуацию, правительство пришло к выводу, что раньше, чем в 2030-м вводить ограничения неразумно.

Впрочем, некоторые эксперты придерживаются мнения, что и 13 лет — это слишком мало, учитывая, что на сегодняшний день на долю «зеленых» машин приходится всего 2% автопарка страны.

Напомним, ранее портал «АвтоВзгляд» писал, что от реализации бензиновых и дизельных автомобилей отказались Великобритания, Франция и Китай. Кроме того, возможность запретить машины на традиционном топливе рассматривают власти Германии и Шотландии.

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12 октября 2017
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